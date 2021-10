Ronald em ação no campo anexo ao Estádio Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/10/2021 12:55

Rio - O Botafogo atualizou no fim da manhã desta terça-feira (5) as situações de jogadores que estão lesionados ou em processo de transição para retornarem aos trabalhos com o grupo no campo anexo ao Estádio Nilton Santos.

O atacante Ronald, que se recuperava de uma cirurgia no tornozelo direito, foi entregue à comissão técnica e já pode ser relacionado. O volante Pedro Castro, que teve lesão na panturrilha detectada após exame de imagem, realizou parte do treino com o grupo, mas ainda será avaliado ao longo da semana para saber se poderá reforçar a equipe de Enderson Moreira no duelo contra o CRB, na próxima sexta-feira.

Com críticas na meta defendida por Diego Loureiro, a torcida alvinegra segue ansiosa pela volta do goleiro paraguaio Gatito Fernández. O clube divulgou que o arqueiro segue em evolução e realizando atividades específicas, mas não informou um prazo para seu retorno.

Os jovens Hugo, Romildo e Kayque também estão no processo de transição.