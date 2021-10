Comentarista do Grupo Globo comenta desempenho do Botafogo e dispara: 'A queda de rendimento preocupa' - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Comentarista do Grupo Globo comenta desempenho do Botafogo e dispara: 'A queda de rendimento preocupa' Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/10/2021 14:28

Rio - Nesta terça-feira (5), o comentarista Francisco Aiello, da "Rádio Globo", criticou o desempenho do Botafogo nos últimos quatro jogos. Na ocasião, o Glorioso somou apenas quatro pontos e, além disso, o jornalista diz que a queda de rendimento da equipe alvinegra é mais preocupante que a última derrota por 2 a 1 para o Avaí, no Nilton Santos, pela Série B.

"É óbvio que o torcedor do Botafogo está muito chateado com a derrota, era o melhor mandante da Série B. Podia sim sair de 48 pontos para 51 e encurtar a distância para a volta à Série A. Independentemente do resultado, que é péssimo, o mais preocupante é a queda de rendimento do time nos últimos jogos. Não vem jogando bem. A vitória contra o Náutico foi estranha, começou mal o jogo, sonolento, tomou gol e depois conseguiu fazer 3 a 1. Menos mal, mas atuação do time não foi boa", disse o comentarista Francisco Aiello, na Rádio Globo.

"Contra o CSA perdeu no pior jogo com Enderson. A vitória sobre o Sampaio Corrêa só aconteceu após o adversário ter um expulso. O primeiro gol veio em cobrança de falta do Chay e cabeçada do Navarro, depois só no segundo tempo, com Oyama. Contra o Vitória o Botafogo não jogou bem, adversário na zona de rebaixamento. Contra o Avaí aconteceu de novo. Não pode ser coincidência. Foi mal e não conseguiu jogar", concluiu o jornalista.



Na próxima sexta-feira (8), o Botafogo enfrenta o CRB, às 19h, no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na tabela, o Glorioso ocupa a terceira colocação e soma 48 pontos.