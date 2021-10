Ex-técnico do Botafogo lamenta discussão da torcida com Enderson Moreira e alerta: 'São sempre os mesmos' - Foto: Reprodução/Premiere

Ex-técnico do Botafogo lamenta discussão da torcida com Enderson Moreira e alerta: 'São sempre os mesmos' Foto: Reprodução/Premiere

Publicado 05/10/2021 14:29

Rio - Após discutir com torcedores na derrota para o Avaí dentro do Estádio Nilton Santos, o técnico Enderson Moreira, do Botafogo, enviou uma mensagem explicando o episódio do último fim de semana e afirmou o compromisso dos atletas na briga pelo acesso à Série A de 2022.

No segundo tempo do confronto contra os catarinenses, o comandante Alvinegro não soube lidar bem com as críticas vindas da arquibancadas, que foram fáceis de escutar por conta do pequeno público, e acabou discutindo com alguns torcedores que vaiavam e cobravam a performance abaixo do esperado na reta final da Série B.

Na tarde desta terça-feira (5), Enderson enviou uma carta aberta aos torcedores do Botafogo. Veja abaixo:

"Gostaria de compartilhar algumas palavras com vocês, não apenas sobre o episódio de sábado, mas por algo maior, que é o propósito, o motivo pelo qual vestimos a camisa do Botafogo.



Um clube como o nosso não pode estar onde está hoje. Vejo a grandeza estampada nas paredes, com ídolos e feitos, mas que carrega uma esperança de resgate que, a cada ano, fica mais dura.



Eu assumi essa missão e quero muito fazer um Botafogo melhor, que nos permita renovar as galerias com novos personagens, com novos títulos, com novos motivos para orgulhar as futuras gerações. Essa pressão eu faço questão e gosto de ter.



Meus reflexos no jogo foram de proteção aos atletas, instinto de defesa do meu grupo, por acreditar firmemente no nosso projeto e no compromisso deles. Não vamos deixar esse acesso escapar!



Já dei a volta no Brasil e vejo aqui algo muito diferente, de acolhimento, de envolvimento. A capacidade profissional, o olhar humano, o pensar no próximo. O Botafogo é diferente. A sua torcida é diferente.



A minha experiência no futebol me faz entender o poder de uma palavra de apoio, de energia positiva, e também das consequências de uma crítica, por isso reagi daquela forma. Sei das virtudes e das imperfeições de cada atleta, o quanto podem render e onde podem chegar, mas entendo a torcida. Não é de hoje, não é comigo, não é com esse time, é de um contexto muito maior.



Eu gostaria de pedir apoio total e irrestrito a esses atletas. Porque se tem “alguém” que pode devolver o Botafogo à Série A esse “alguém” são eles. Falta muito pouco, apenas 10 jogos. Estamos dentro da zona de acesso. É hora de unir, de cada um entender o seu papel e influência. E, acima de tudo, somar.



Conto com cada um de vocês!



Um abraço a todos,



Enderson Moreira."