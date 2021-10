Botafogo voltou a contar com sua torcida no Nilton Santos - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 06/10/2021 13:10

Após o primeiro teste, o Botafogo resolveu mudar o protocolo de venda de ingressos para o jogo contra o CRB, pela Série B, nesta sexta-feira às 19h no Nilton Santos. A pedido dos torcedores, o Glorioso não pedirá mais a apresentação do exame de antígeno para quem já tiver o ciclo de vacinação completo contra a Covid-19: ou seja, quem tem de 15 a 59 anos e tomou as duas doses (ou a única) há pelo menos 14 dias, assim como os maiores de 60 anos já com a terceira dose, de reforço.



Outra mudança é que serão abertos apenas os setores Norte e Leste Inferior, cujos ingressos custarão R$ 60. Entretanto, sócios-proprietários, sócios-torcedores com "Pacote Temporada 2020 - Leste Inferior", "Ninguém ama como a gente" e "Oeste Inferior", assim como do "Plano Glorioso do Camisa 7" entram de graça e só precisam fazer o check in.



O clube disponibilizou 4.999 ingressos para a venda, que será feita pelo site do clube.



Confira o serviço do jogo, divulgado pelo Botafogo:



SETORES LESTE INFERIOR/NORTE (ACESSO PELO SETOR NORTE)

Inteira - R$60

Meia - R$30

Sócios-torcedores:

CAMISA 7 - Plano Glorioso - Check-in Grátis

CAMISA 7 - Plano Alvinegro - R$10

CAMISA 7 - Plano Preto - R$20

CAMISA 7 - Plano Branco - R$30

Plano Botafogo no Coração - R$30



COMPROVAÇÃO VACINAL

A comprovação do cumprimento do ciclo vacinal completo se dará exclusivamente de forma digital. Para isso é imprescindível, além da aquisição do ingresso, o upload do comprovante de vacinação no site indicado abaixo pelo Clube. O ingresso só será disponibilizado para os torcedores que cumprirem essa etapa.



LINK PARA COMPROVAÇÃO VACINAL: https://www.veussaude.com.br/validavacinabotafogo



*NÃO SERÁ PERMITIDO O ACESSO DE MENORES DE 15 ANOS



- Os beneficiários de gratuidade por lei que estejam de acordo com os requisitos para acesso ao Estádio, deverão realizar o resgate da gratuidade exclusivamente na quinta-feira, dia 7 de Outubro, das 10h às 17h na Bilheteria Norte do Estádio Nilton Santos.



- Não haverá venda e local para a torcida visitante nesta partida