Gilvan, zagueiro do BotafogoVitor Silva/BOtafogo

Publicado 06/10/2021 17:30

Rio - O zagueiro Gilvan, do Botafogo, sofreu as consequências após uma pancada no resto sofrida na partida contra o Vitória, na última semana, em Salvador. O defensor teve uma pequena fratura no nariz, o que comprometeu seu desempenho na derrota para o Avaí, no último sábado, por 2 a 1. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

O Botafogo recomendou então uma máscara para proteção facial e o zagueiro deve utilizar no duelo contra o CRB, nesta sexta-feira (8), no Estádio Nilton Santos. Gilvan deve ser reserva, já que Kanu e Joel Carli formam atualmente a dupla de zaga titular.

O zagueiro atuou no "sacrifício" na partida contra o Avaí, já que o Alvinegro, além dele, só contava com Joel Carli no elenco principal. Lucas Mezenga ainda estava envolvido no imbróglio jurídico sobre uma possível saída e Ewerton, do sub-20, pouco havia jogado pela equipe de cima.

O Botafogo volta a campo nesta sexta-feira, às 19h, contra o CRB, no Estádio Nilton Santos. Uma vitória devolve o Glorioso a segunda colocação da Série B, já que Avaí e Goiás, concorrentes diretos, tropeçaram na 29ª rodada.