Matheus Nascimento fez seu primeiro e único gol contra o Macaé, pelo Campeonato Carioca 2021 - Vitor Silva/Botafogo

Matheus Nascimento fez seu primeiro e único gol contra o Macaé, pelo Campeonato Carioca 2021Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/10/2021 14:03

Rio - O atacante Matheus Nascimento, do Botafogo, é um dos 60 jovens jogadores mais talentosos do futebol mundial dentre os nascidos me 2004. É o que afirma o jornal inglês "The Guardian", que aponta a joia de General Severiano como "o atacante mais promissor há anos em um país que teve problemas no ataque nas duas últimas Copas do Mundo".

De acordo com o periódico, Matheus é conhecido como "Pequeno Cavani", em comparação ao cabelo grande e o estilo de jogar parecido com o do centroavante uruguaio do Manchester United. A publicação do jornal inglês afirma ser questão de tempo para sua transferência para a Europa ser concretizada.

Além de Matheus Nascimento, outros três brasileiros integram a lista. São eles: Ângelo (Santos), Savinho (Atlético-MG) e Vinicius Tobias (Internacional).

CONFIRA A LISTA PUBLICADA PELO "THE GUARDIAN":

Matheus Nascimento – Botafogo

Ângelo – Santos

Savinho – Atlético-MG

Valentín Barco – Boca Juniors

Luka Romero – Lazio

Joshua Rawlins – Perth Glory

Mohamed Toure – Adelaide United

Luka Reischl – Red Bull Salzburg / Liefering

Pierre Dwomoh – Royal Antwerp

Roméo Lavia – Manchester City

Aleksandar Kahvic – Red Star Belgrade

Vinicius Tobias – Internacional (emprestado ao Shakhtar)

Nikola Iliev – Inter

Jahkeele Marshall-Rutty – Toronyo

Miguel Monsalve – Independiente Medellín

Marko Brkljaca – Hajduk Split

Jeppe Kjaer Jensen – Ajax

Maiky De La Cruz – LDU

Badredine Bouanani – Lille

Mohamed El Arouch – Lyon

Lesley Ugochukwu – Rennes

Linus Gechter – Hertha Berlin

Youssoufa Moukoko – Borussia Dortmund

Abdul Fatawu Issahaku – Steadfast FG

Giorgos Koutsias – PAOK

Kristian Hlynsson 0 Ajax

Himanshu Jangra – Delhi FC

Marselino Ferdinan – Persebaya Surabaya

Giocomo Faticanti – Roma

Samuele Vignato – Monza

Karim Konaté – ASEC Mimosas

Shio Fukuda – Kamimura Gakuen High School

Jesús Hernández – Querétaro

Livano Comenencia – PSV

Ernest Poku – AZ Alkmaar

Ri Il-song – April 25 Sports Club

Dashmir Elezi – Shkendija Tetovo

Andreas Schjelderp – Nordsjaelland

Elias Solbert – Juventus

Julio Enciso – Libertad

Kacper Urbanski – Bologna

Gonçalo Esteves – Sporting

Hugo Félix – Benfica

André Gomes – Benfica

Catalin Vulturar – Lecce

Sergey Pinyaev – Krylya Sovetov Samara

Samed Bazdar – Partizan Belgrade

Gavi – Barcelona

Julen Jon Guerrero – Real Madrid

Rafael Obrador – Real Madrid

Cristian Mosquera – Valencia

Williot Swedberg – Hammarby

Alessio Besio – St Gallen

Josué Doké – West African Football Academy

Burak Ince – Altinordu

Emre Demir – Kayserispor

Yegor Yarmolyuk – Dnipro

Malick Sanogo – Union Berlin

Evan Rotundo – Schalke

Nicolás Siri – Montevideo City Torque