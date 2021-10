Pedro Castro, meia do Botafogo - Vitor Silva/botafogo

Publicado 07/10/2021 12:48

Rio - O meia Pedro Castro foi liberado pelo departamento médico do Botafogo e está à disposição para o duelo desta sexta-feira contra o CRB, no Estádio Nilton Santos, pela 29ª rodada da Série B. O camisa 33 sofreu uma lesão na panturrilha direita na partida contra o Náutico, no dia 18 de setembro, e voltou a ter condições de jogo nesta semana.

O meio-campista se lesionou nos primeiros minutos do duelo contra a equipe pernambucana e teve lesão constatada três dia depois ao realizar um exame de imagem. Reavaliado na semana de preparação para o duelo contra o CRB, Pedro Castro foi liberado e entregue à comissão técnica de Enderson Moreira.

Além do volante, o técnico do Alvinegro também conta com os retornos de Kanu, que cumpriu suspensão na derrota para o Avaí após receber cartão vermelho no empate contra o Vitória, e do atacante Ronald, que retorna exatamente um turno após sofrer uma ruptura ligamentar no tornozelo direito.

O Botafogo volta a campo nesta sexta-feira, às 19h, contra o CRB, no Estádio Nilton Santos. O Alvinegro ocupa a terceira colocação da Série B, com 48 pontos, e uma vitória recoloca a equipe de Enderson Moreira na vice-liderança da competição.