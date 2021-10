Lucas Mezenga - Vitor Silva/Botafogo

Rio - Nesta quinta-feira (7), o técnico Enderson Moreira surpreendeu e relacionou o zagueiro Lucas Mezenga, para o confronto contra o CRB, nesta sexta, às 19h, no Nilton Santos, pelo Brasileirão Série B. Nos últimos dias, o jogador entrou com uma ação na Justiça por conta de atraso no recolhimento do FGTS do Glorioso. A informação é do portal "GE".

No entanto, o tribunal negou a tutela de urgência pedida pelos advogados de Lucas Mezenga, que queria a rescisão de contrato para aceitar a proposta do Emirates Club. Por outro lado, a ação segue na pauta da 27ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.

Entretanto, nos bastidores do Alvinegro, há um clima de otimismo para acalmar os ânimos e poder reintegrar o atleta definitivamente. O Botafogo manteve o interesse em adquirir 50% dos direitos econômicos do zagueiro por R$ 400 mil. O jogador está emprestado pelo Nova Iguaçu até o fim deste ano.

Quanto ao lateral-direito Rafael, o jogador sofreu uma contusão e trata de tendinite patelar no joelho direito. A tendência é de que o atleta retorne ao campo nos próximos jogos, devido a lesão não parecer ser grave. Além dele, o atacante Ronald volta a ser relacionado após sofrer uma lesão no tornozelo direito e ficar três meses sem jogar. Pedro Castro está 100% apto para retornar ao elenco e Kanu volta após cumprir suspensão.