Kanu retorna ao time titularVitor Silva / Botafogo

Publicado 08/10/2021 09:09 | Atualizado 08/10/2021 09:12

Rio - O técnico Enderson Moreira terá retornos importantes para o confronto decisivo contra o CRB. Com o Botafogo precisando vencer para espantar o fantasma da crise e tendo a chance de assumir a vice-liderança nesta rodada, o comandante do Alvinegro poderá contar com o zagueiro Kanu no time titular, além de Ronald e Pedro Castro, recuperados de lesão. A informação é do site "GE".

Kanu retorna após suspensão por cartão vermelho e deve formar dupla de zaga com o argentino Joel Carli, que atuou ao lado de Gilvan na derrota para o Avaí. Ronald, recuperado de cirurgia no tornozelo direito, volta a ser relacionado após 19 rodadas (o atacante se lesionou justamente na partida contra o CRB, no primeiro turno). Pedro Castro, que se lesionou nos primeiros minutos do duelo contra o Náutico, foi reavaliado ao longo da semana e liberado para integrar a lista de relacionados.

Recém-chegado e "xodó" do torcedor Alvinegro, o lateral-direito Rafael se recupera de uma tendinite patelar no joelho direito e fica de fora da partida contra o CRB. Vivendo expectativa por retorno após um ano, Gatito Fernández também fica de fora e segue sua preparação para a reta final da temporada.

Com isso, o Botafogo deve ir a campo com: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Joel Carli e Carlinhos; Barreto, Luís Oyama e Chay; Diego Gonçalves, Marco Antônio e Rafael Navarro.

Botafogo e CRB se enfrentam nesta sexta-feira, às, 19h, no Estádio Nilton Santos. Uma vitória devolve ao Alvinegro a segunda colocação do Brasileirão Série B.