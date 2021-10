Navarro. Treino Botafogo no Estadio Nilton Santos. 17 de Setembro de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.. - Vitor Silva/Botafogo

Navarro. Treino Botafogo no Estadio Nilton Santos. 17 de Setembro de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra..Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/10/2021 13:23

Rio - Artilheiro e destaque da Série B pelo Botafogo, o atacante Rafael Navarro tem despertado o interesse de clubes do Brasil e do exterior. Segundo o site "Torcedores.com", o Internacional é quem monitora mais de perto a situação do jogador, e mantém contato frequente com o seu empresário, Carlos Costa.

A diretoria colorada tem tentado estreitar relações com o staff do atleta, para conseguir a transferência do atleta sem custos em janeiro do ano que vem. O contrato de Navarro com o Botafogo se encerra no final deste ano, e apesar dos esforços do clube, a renovação está distante.

Com dez gols e sete assistências na Série B, o camisa 99 do Alvinegro foi monitorado por outros clubes do exterior, como: Anderlecht (BEL), Valladolid (ESP), Verona (ITA), Vitória de Guimarães (POR) e times da Turquia, da Arábia Saudita e do Japão. Em solo nacional, Palmeiras e São Paulo também estão de olho no atacante.