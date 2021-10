Com apoio da torcida, Botafogo voltou a vencer na Série B - Cléber Mendes

Publicado 09/10/2021 10:50

Mais do que garantir o segundo lugar na Série B nesta rodada, o Botafogo comemorou muito a vitória sobre o CRB por 2 a 0, no Nilton Santos, por se tratar de um adversário direto na luta por uma vaga na Série B. Além disso, o resultado positivo alivia o clima de incerteza no clube, que vinha de dois tropeços seguidos e agora volta a se recuperar em meio a uma maratona difícil e decisiva.

"O que tento fazer nesse momento é tirar o máximo de pressão dos atletas. Nem sempre vamos ganhar todos os jogos ou ganhar muito bem. O futebol te oferece essas oportunidades de rapidamente construir um novo caminho. A gente teve tempo de recuperar os atletas e preparar o time. Tivemos atuação mais segura e melhor. Taticamente e tecnicamente crescemos. A vitória é importante em todos os aspectos", analisou Enderson Moreira.



Da ótima arrancada aos tropeços recentes, o treinador tenta administrar as emoções para que o grupo não perca o foco no objetivo principal, que é o acesso. Segundo números do site 'Infobola', do matemático Tristão Garcia, o Botafogo está com 81% de chances (sem considerar os jogos deste sábado) de subir.



"Tento passar para os atletas um ambiente bom, saudável, de não se entusiasmar demais nas vitórias e de também não remoer demais as derrotas. Carregamos o peso de cada um da forma que tem de carregar", finalizou Enderson.