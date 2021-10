Kanu e Carli formam a dupla de zaga mais eficiente do Botafogo na Série B - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 10/10/2021 16:11

Rio - Vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos, o Botafogo tem na evolução do sistema defensivo a marca registrada do trabalho de Enderson Moreira. Em 17 sob o comando do treinador, o Glorioso passou 11 rodadas sem sofrer gols, como aconteceu na vitória por 2 a 0 sobre o CRB, sexta-feira, no Estádio Nilton Santos. Os números são ainda melhores com Joel Carli e Kanu em campo: um gol sofrido nos cinco jogos em que formaram a dupla de zaga.

A segurança do sistema defensivo foi um divisor de águas na consolidação da campanha na competição, evidenciado pelos 82% de chances de garantir o acesso à Primeira Divisão. Na Era Enderson Moreira, o Alvinegro soma 26 gols a favor e nove contra. Em 17 jogos, o treinador acumula 12 vitórias, dois empates e três derrotas.

Na próxima rodada, o Botafogo terá o Cruzeiro, 12º colocado, como adversário, terça-feira, às 21h30, no Independência. Dona do quarto melhor ataque da competição, a Raposa será mais importante teste para a sólida defesa alvinegra, a quinta menos vazada.

Confira os números de Enderson Moreira à frente do Botafogo:

24/7 - Confiança 0 x 1 Botafogo

27/7 - Botafogo 2 x 0 CSA

30/7 - Botafogo 2 x 0 Vasco

8/8 - Botafogo 2 x 0 Ponte Preta

12/8 - Operário 1 x 0 Botafogo

15/8 - Botafogo 1 x 0 Brasil-RS

18/8 - Guarani 1 x 1 Botafogo

22/8 - Botafogo 3 x 2 Vila Nova

27/8 - Coritiba 0 x 1 Botafogo

4/9 - Remo 0 x 1 Botafogo

11/9 - Botafogo 4 x 0 Londrina

18/9 - Botafogo 3 x 1 Náutico

23/9 - CSA 2 X 0 Botafogo

26/9 - Botafogo 2 x 0 Sampaio Corrêa

29/9 - Vitória 0 x 0 Botafogo

2/10 - Botafogo 1 x 2 Avaí

8/10 - Botafogo 2 x 0 CRB