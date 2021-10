Presidente Durcesio Mello - Vitor Silva/Botafogo

Presidente Durcesio MelloVitor Silva/Botafogo

Publicado 11/10/2021 10:36

Rio - No último domingo (10), o presidente do Botafogo, Durcesio Mello, cobrou explicações à CBF, em suas redes sociais, sobre o trio de arbitragem de Alagoas para o confronto contra o Cruzeiro, nesta terça (12), às 21h30, no Raimundo Sampaio, pela 30ª rodada do Brasileirão Série B.

"Toda atenção com a escalação da arbitragem para o jogo de terça. Cobramos explicações à CBF sobre a escalação de um trio alagoano. Esses critérios de escala precisam ser reavaliados nessa reta final para que se evitem certas interpretações que não são boas para a competição", disse o presidente do Botafogo, no Instagram.



O árbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim, da Federação Alagoana, já apitou uma partida do Botafogo e, na ocasião, deixou de marcar dois pênaltis a favor do Glorioso contra o Vila Nova. Além disso, adicionou oito minutos de acréscimos no final da partida.