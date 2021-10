Publicado 12/10/2021 23:32 | Atualizado 12/10/2021 23:33

O Botafogo encarou o Cruzeiro no Independência e perdeu a oportunidade de, ao menos, dormir na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Com uma exibição ruim no primeiro tempo e mais ligado na etapa final, o Alvinegro ficou apenas no 0 a 0 e pode terminar a 30ª rodada na terceira colocação.

O primeiro tempo do Botafogo diante do Cruzeiro foi muito abaixo e terminou a etapa inicial sem nenhuma finalização a gol sequer. Já a Raposa, que iniciou o duelo a todo vapor, com a rotação nas alturas, conseguiu 12 chutes a gol.



O primeiro lance de perigo dos mineiros foi aos dois minutos. Vitor Leque recebeu na risca da pequena área e soltou a bomba! A bola bateu na rede do lado de fora, mas tirou o "uhul" dos torcedores presentes no Independência. Aos 19, o Cruzeiro chegou com perigo novamente. Thiago se antecipou a Jonathan e cabeceou com firmeza, mas Diego Loureiro fez milagre para salvar o time carioca.

O Botafogo tinha um pouco de dificuldade para conseguir manter a posse de bola. O Cruzeiro apertava a marcação e complicou a saída de bola com três jogadores que os comandados de Enderson Moreira gostam de fazer. A Raposa não tomava conhecimento do adversário e colecionava oportunidades para abrir o marcador.

Aos 20, mais uma chegada com perigo dos donos da casa. Giovanni bateu falta com qualidade, Léo subiu muito, cabeceou bonito, mas a bola pegou na rede por cima do travessão de Diego Loureiro. Nos acréscimos, o Cruzeiro teve mais duas chances.

A primeira foi aos 46 minutos: Giovanni recebeu na entrada da área, bateu forte, Diego Loureiro espalmou, Vitor Leque girou e chutou por cima do gol. A última antes do apito final foi aos 49. Giovanni bateu escanteio, Léo Santos subiu para cabecear e testou com muito perigo. A bola passou por cima do gol de Loureiro.

No segundo tempo, Enderson Moreira promoveu a saída de Marco Antônio e a entrada de Diego Gonçalves. Coincidentemente, a postura do Botafogo foi totalmente diferente. Os jogadores estavam mais ligados, mostrando mais intensidade, sobretudo na marcação. E, aos nove minutos, Navarro quase balançou a rede. Chay cobrou escanteio, o atacante cabeceou à queima-roupa, e Fábio fez uma defesa absurda para salvar o Cruzeiro.

Aos 12, mais uma chegada do Alvinegro. Chay avançou com a bola e tocou para Diego Gonçalves, que saiu na frente de Fábio, chutou cruzado, mas Navarro não conseguiu botar para dentro. Aos 18, o Cruzeiro respondeu. Vitor Roque recebeu na ponta direita, bateu cruzado, e a bola passou à direita de Diego Loureiro.

A Raposa ficou empolgada, foi para cima do Botafogo e teve uma sequência alucinante. A primeira foi aos 25. Sobis recebeu na esquerda, cortou para o meio e soltou o canudo. Diego Loureiro fez grande defesa, e a bola saiu para escanteio, que não deu em nada.

Aos 26, Adriano recebeu de Romulo e cruzou! Carli jogou contra o próprio patrimônio, e Brock, no rebote, mandou para fora, desperdiçando a melhor oportunidade no jogo. Incrível e inacreditável. Aos 41, Rômulo bateu escanteio, Léo Santos subiu no terceiro andar e cabeceou bonito. A bola passou à esquerda do gol alvinegro.

Aos 50, o Cruzeiro teve a última chance de tentar a vitória sobre o Botafogo. Keké foi lançado, dominou e, com Diego Loureiro vendido, bateu por cima. Depois desse lance, o árbitro finalizou o jogo.

O Botafogo só volta a campo no dia 20 de outubro, pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão, para encarar o Brusque, no Nilton Santos, às 20h30.