Gatito Fernández tenta voltar aos gramados - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 12/10/2021 10:16 | Atualizado 12/10/2021 10:18

Rio - Na última segunda-feira, o departamento médico do Botafogo liberou o goleiro Gatito para fazer trabalhos específicos, para retomar o reflexo e confiança dentro de campo. A tendência é de que o jogador possa retornar no confronto contra o Brusque ou Goiás. A informação é do portal "GE".

Gatito não atua pelo Glorioso desde o dia 23 de setembro de 2020, na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco. Na ocasião, o goleiro paraguaio sofreu uma grave lesão no joelho direito. O goleiro Diego Loureiro segue embaixo das traves do Botafogo, mas foi liberado para acompanhar o nascimento da filha. Por outro lado, Douglas Borges recebeu uma chance no último duelo contra o CRB, pela Série B, no Nilton Santos.

Nesta terça, o Botafogo enfrenta o Cruzeiro, às 21h30, no Raimundo Sampaio, pela 30ª rodada do Brasileirão Série B. O Glorioso ocupa a vice-liderança e soma 51 pontos na tabela do campeonato.