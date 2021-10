Enderson Moreira - Vitor Silva/Botafogo

Enderson MoreiraVitor Silva/Botafogo

Publicado 13/10/2021 10:10

Rio - O empate do Botafogo com o Cruzeiro por 0 x 0 na última terça-feira, no Independência, fez com que o time carioca não conseguisse a liderança da Série B. Em entrevista coletiva pós jogo, o treinador Enderson Moreira fez um balanço do time, elogiou a postura do elenco no segundo tempo e fez críticas a arbitragem.

"Era um jogo difícil, o Cruzeiro vinha de um resultado positivo, veio com imposição física. Acabamos errando algumas situações, e eles vieram com força no contra-ataque e nas bolas paradas. Demos uma ajustada no intervalo, e o segundo tempo foi bem diferente. Fizemos um jogo bom, criamos situações e poderíamos ter vencido. O que achei negativo foi a arbitragem, achei muito ruim. Deixou muitas faltas, e isso prejudica. Desagradou a todos, cada um com seu motivo. Claro que não foi um resultado que queríamos, mas era uma partida difícil. Vamos enaltecer o nível de competitividade", afirmou Enderson.

Para o treinador, o time fez um primeiro tempo sem intensidade e o jogo do Botafogo demorou a encaixar.

"Acho que no primeiro tempo, sim [Falta de intensidade]. No segundo, criamos chances claras. Fábio defendeu uma, outra passou muito perto com o Navarro. Bolas paradas foram boas também. Jogo de cada um na sua proposta. Cruzeiro não foi para o abafa, estavam saindo com força no contra-ataque. No segundo tempo ajustamos dentro da proposta para o jogo", concluiu o treinador.

Com o resultado, o Botafogo permanece em segundo lugar, com 52 pontos, dois a menos do que Coritiba. O time volta aos gramados, na próxima quarta-feira, e enfrenta o Brusque, no Nilton Santos.