Publicado 14/10/2021 00:00

Restam apenas oito jogos para o Botafogo encerrar a sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro. Quatro deles serão disputados no Estádio Nilton Santos e outros quatro serão fora de casa. Caso vença os quatro jogos dentro de seus domínios, o Botafogo alcançará 64 pontos, pontuação que, muito provavelmente, será suficiente para o retorno à elite do futebol brasileiro.

NORUEGUÊS RUBRO-NEGRO

Bastou o atacante Haaland divulgar uma foto com a camisa do Flamengo que as redes sociais vieram abaixo. O jogador do Borussia Dortmund nunca escondeu seu carinho pelo futebol sul-americano e recebeu o carinho da massa rubro-negra nos últimos dias. Haaland é um dos grandes centroavantes do mundo e, como todo bom sonhador, o torcedor do Flamengo fica se perguntando se é possível que um dia o norueguês possa vestir oficialmente a camisa do clube carioca.

PRESENTE PARA A RAINHA

A torcida do Fluminense ficou ainda maior nos últimos dias. A atacante Marta, a maior jogadora do futebol feminino de todos os tempos, recebeu uma camisa do Tricolor carioca e registrou nas redes sociais. O presente foi entregue pela meia Lara Dantas, um dos destaques do time feminino sub-18 do Fluminense e que está nos Estados Unidos. Quem sabe um dia as duas não possam fazer parte do time principal tricolor?

ANTES TARDE DO QUE NUNCA

Alvo de muitas críticas pela performance da seleção brasileira, finalmente o técnico Tite (foto) fará mudanças na equipe titular. A alteração de maior impacto é a opção por Raphinha entre os 11 iniciais. O atacante vinha entrando muito bem e já pedia passagem. Já o rubro-negro Gabigol parece que perdeu espaço e deve ficar no banco de reservas. Enquanto isso, Gabriel Jesus segue entre os titulares.