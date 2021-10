Roger, ex-atacante do Botafogo - Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Roger, ex-atacante do BotafogoVitor Silva/SSPress/Botafogo

Publicado 13/10/2021 13:30

Rio - Peça importante na histórica campanha do Botafogo na Libertadores de 2017, o atacante Roger revelou ter tido problemas com alcoolismo ao longo de sua carreira. Em entrevista ao canal "Charla Podcast", o ex-jogador afirmou que o vício quase acabou com seu casamento.

“Em 2012 eu fiz um grande ano com a Ponte Preta. Fui capitão, ficamos na primeira divisão. Eu contava com a renovação e ela não veio. Foi um ano de muita intensidade, joguei muitos jogos. No fim do ano fui para a praia e passei do ponto com a cerveja. Nunca bebi whisky, vodka, tomava cerveja, era o ‘brahmeiro’ total. Tomava 20 chopps direto, era interminável, final da noite era no posto de gasolina para a saideira. E eu nunca tinha feito uma viagem com a minha família, sempre estava com a casa cheia de amigo. Aí depois de um dia desses (na viagem), vi a patroa pegar as coisas e falar que ia embora. Na outra semana eu peguei tudo, todas as cervejas, bebidas, tinham alguns presentes, tirei tudo, e falei: ‘vou parar de beber. A partir de hoje eu não bebo nunca mais, me dá mais uma chance.’ Voltei para a igreja, frequentei os cultos de novo”, contou Roger.

“Eu fui um alcoólatra. Acordava de manhã depois de uma ressaca e falava que ia tomar mais uma para rebater. Jogador é muito resistente. Pode pegar qualquer um que não sustenta. Tem essa resistência de treino, de força. Eu bebia muito”, admitiu.