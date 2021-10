Rafael, lateral-direito do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 13/10/2021 12:47

Rio - Ausente nos dois últimos compromissos do Botafogo pela Série B, contra CRB e Cruzeiro, o lateral-direito Rafael pode estar de volta na partida contra o Brusque, na próxima quarta-feira (20), no Estádio Nilton Santos.

Rafael ficou no Rio de Janeiro treinando com os atletas não relacionados para o duelo contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, e, de acordo com a TV Globo, realizou atividades que mostraram evolução em sua parte física e na leve lesão no joelho direito.

O lateral estreou pelo Botafogo na vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa e vem atuando como uma espécie de atacante pelo lado direito do campo. O novo camisa sete do Alvinegro não atuava desde maio e a comissão técnica de Enderson Moreira prega cautela em sua readaptação.

Para o duelo contra o Brusque, na próxima rodada da Série B, Rafael deve estar à disposição para reforçar o Glorioso. O Botafogo é o vice-líder da competição, com 52 pontos, e vê o jogo contra os catarinenses como mais uma decisão rumo à elite do Campeonato Brasileiro.