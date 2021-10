Comentarista do Grupo Globo afirma: 'Se o Botafogo ganhar em casa e empatar fora vai subir' - Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro

Comentarista do Grupo Globo afirma: 'Se o Botafogo ganhar em casa e empatar fora vai subir' Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro

Publicado 13/10/2021 15:31

Rio - Na última terça, o Botafogo perdeu a chance de virar o líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Na ocasião, o Glorioso terminou o confronto contra o Cruzeiro com um empate sem gols, no Independência. Após a partida, o comentarista Henrique Fernandes, do "SporTV", criticou o desempenho do clube carioca, mas afirmou que o resultado foi bom.

"O empate foi bom, o campeonato do Botafogo é esse, se ganhar em casa e empatar fora vai subir. O primeiro tempo foi decepcionante, dominação total do Cruzeiro, 11 finalizações contra nenhuma, Diego teve que trabalhar mais que o Fábio. Faltou o gol ao Cruzeiro, o resultado, que é o mais necessário. Agora pode chegar no máximo a 63 pontos, talvez não seja o suficiente para subir. Mas teve bons momentos", disse o comentarista Henrique Fernandes.



"O Botafogo não conseguia tirar a bola de trás, muita dificuldade na saída de bola, escapou do 1 a 0, que seria o placar mais justo no intervalo. O Enderson (Moreira) mudou o time, subiu a linha, passou a pressionar o Cruzeiro e igualou o jogo, pelo menos durante 25 minutos. Teve chances claríssimas. Mas aos poucos o Cruzeiro cresceu de novo e fez pressão final, porque precisava da vitória acima de tudo. O Botafogo talvez tenha percebido que o empate era para ser preservado nos minutos finais", completou.

"Não jogou para empatar. No primeiro tempo não jogou para ganhar nem empatar, não jogou nada. Mas no segundo teve momentos para abrir 1 a 0, que poderia dar um desfecho diferente ao jogo. Foi um empate para mim injusto, o Cruzeiro produziu mais. Para o Botafogo foi mais lucrativo, porque administra na reta final pensando no acesso", concluiu.