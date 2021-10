Loco Abreu - Divulgação

Loco AbreuDivulgação

Publicado 14/10/2021 15:09 | Atualizado 14/10/2021 15:11

Rio - O Botafogo se manifestou na tarde desta quinta-feira sobre o processo movido pelo atacante Loco Abreu contra o clube. Em nota, o Glorioso afirmou que conseguiu reverter a decisão judicial que o condenava por má-fé e afirmou que o valor de R$ 6 milhões, pedido pelo ídolo alvinegro, é inaceitável.

"O Botafogo segue discutindo os valores apresentados no processo e reitera interesse em chegar a um acordo justo com Loco Abreu, ídolo da torcida alvinegra e ex-atleta do clube. Contudo, discorda e não reconhece o que está sendo pleiteado por seus advogados, pois há excesso pecuniário inaceitável e sem respaldo material", disse o Botafogo.

Loco Abreu cobra do Botafogo direitos que não teriam sido depositados em 2013 e 2014. O Botafogo contestou o valor e pediu que um perito avaliasse os números, mas a cobrança foi considerada correta e o clube condenado, até conseguir reverter a decisão nesta quinta-feira.

Veja a nota na íntegra:

“Em decisão recente, a Juíza Karenina David Campos de Souza e Silva, da 35ª Vara Cível do TJ do Rio, negou o pleito apresentado pelos advogados do ex-atleta Loco Abreu com alegação de “má-fé” do Clube em sua defesa no processo. O Botafogo reforça a seriedade e a responsabilidade da gestão, inclusive em suas ações na Justiça.

O Botafogo segue discutindo os valores apresentados no processo e reitera interesse em chegar a um acordo justo com Loco Abreu, ídolo da torcida alvinegra e ex-atleta do clube. Contudo, discorda e não reconhece o que está sendo pleiteado por seus advogados, pois há excesso pecuniário inaceitável e sem respaldo material.”