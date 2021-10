Rafael, lateral-direito do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Rafael, lateral-direito do BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/10/2021 18:03

Enderson Moreira ganhou um importante 'reforço caseiro' para a partida contra o Brusque, na próxima quarta-feira, pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão. Recuperado de uma lesão no joelho, Rafael voltou a ficar à disposição no Botafogo e deve retornar.

O camisa 7 havia sofrido o problema físico antes da partida contra o CRB, há mais de uma semana. Por conta disto, o defensor também ficou fora do duelo diante do Cruzeiro, na última quarta-feira.

Nos últimos dias, Rafael evoluiu, foi liberado pelo departamento médico e já voltou a treinar com o grupo do Alvinegro. Ainda é improvável que ele comece a partida de quarta-feira como titular, mas deve ser uma opção para Enderson Moreira no banco de reservas.

O L! havia informado que o problema físico foi de grau leve. A recuperação de Rafael foi leve e sem problemas. O lateral-direito volta a ficar disposição tanto na lateral-direito, setor com Daniel Borges e Jonathan Lemos, quanto mais avançado, fazendo sombra a Marco Antônio e Warley.