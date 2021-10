Andrew é revelado nas categorias de base do Alvinegro - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/10/2021 13:17

Barcelos (POR) - Cria das categorias de base do Botafogo, o goleiro Andrew fez sua estreia pelo Gil Vicente na vitória por 5 a 0 sobre o Condeixa, pela Taça de Portugal. Contratado em julho, o jovem de 20 anos destacou sua felicidade ao estrear profissionalmente.

"A estreia como profissional foi um momento muito marcante na minha vida. Me sinto muito feliz com essa oportunidade, por ter feito um bom trabalho e pelo resultado da equipe, o mais importante. Não posso deixar de ressaltar a minha gratidão por todos que me ajudaram a chegar até aqui. Foi um longo tempo de trabalho, preparo. No início aqui precisei de um pouco de força muscular e agradeço ao Zilmar Quadros, meu personal trainer particular, que me ajudou também a dar o meu melhor dentro de campo", disse Andrew.

Com pouco mais de três meses de clube, Andrew não teve problemas para se adaptar ao novo país. O Gil Vicente conta com diversos jogadores brasileiros no elenco e o atleta classificou o time como receptivo.

"Minha adaptação no futebol europeu foi tranquila, rápida. Cheguei no meio da pré-temporada e a primeira impressão que tive do clube e do grupo foi muito boa. São muitos brasileiros na equipe e isso ajuda bastante, um ambiente mais familiar. Os portugueses também me ajudaram muito, me deram moral e são bons de trabalho. Aprendo todos os dias algo novo. Um clube muito bom, com grandes pessoas, profissionais que estão para te ajudar a crescer e isso me ajudou muito", explicou.

Mesmo do velho continente, Andrew segue acompanhando o Botafogo pela Série B. Revelado pelo clube, o arqueiro afirmou estar ligado na campanha do Alvinegro e enalteceu Diego Loureiro, atual titular na meta do Glorioso.

"Sigo acompanhando o Botafogo na luta pela volta para a Série A. Tenho certeza que vamos conseguir (subir). Temos profissionais competentes e dedicados ao trabalho. Fico feliz também por poder ver o Diego Loureiro, um atleta cria da base, jogando e sendo uma das peças fundamentais na busca por esse acesso. Isso me dá mais certeza que o Botafogo é gigante, faz um grande trabalho na base e sabe valorizar seus atletas. Tenho certeza que um dia voltarei para dar mais alegrias aos alvinegros", completou.