Publicado 19/10/2021 10:38

Rio - Após o Internacional, outros clubes da Série A demonstraram interesse no atacante Rafael Navarro, do Botafogo. De acordo com informações do jornalista "Jorge Nicola", o Bahia e o Athletico-PR procuraram informações sobre o jovem, de 21 anos, que é o artilheiro do Glorioso na Série B.

Com vínculo até o fim do ano, Navarro já pode assinar um pré-contrato com outro clube e deixar o Botafogo de graça. Além do mercado nacional, o atacante também atraiu o interesse de equipes do exterior como: Anderlecht, Verona, Valladolid, Miami FC e Minnesota United.

Rafael Navarro vive grande momento no Botafogo e é o artilheiro do clube carioca na Série B. Até o momento, ele disputou 53 jogos e marcou 13 gols. Apesar das dificuldades, a diretoria ainda acredita que pode conseguir manter o jovem no Glorioso na próxima temporada.