Rafael, lateral-direito do BotafogoDivulgação/Botafogo F.R.

Publicado 21/10/2021 10:48 | Atualizado 21/10/2021 10:49

Rio - Na noite da última quarta-feira (20), o Botafogo recebeu o Brusque no estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e venceu por 3 a 0. Um dos destaques da noite, aliás, o lateral-direito Rafael da Silva, não esteve dentro de campo, e acabou protagonizando momentos de risadas no torcedor pelas redes sociais.

"Hoje tá liberado transar até as 3 da manhã", publicou o jogador em seu perfil oficial no Twitter. A publicação gerou diversos tipos de engajamento, visto que a própria torcida apelidou o Botafogo como "o time do sexo".



Com a vitória, o alvinegro carioca chegou aos 55 pontos, consolidando-se na segunda posição, atrás do Coritiba, que tem 57.