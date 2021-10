Chay e Rafael Navarro mostram sintonia na coreografia no Nilton Santos - ESTADÃO CONTEÚDO

Chay e Rafael Navarro mostram sintonia na coreografia no Nilton SantosESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 20/10/2021 22:29

Rio - 'Fica, Navarro'. Se a voz do povo é a voz de Deus, a torcida alvinegra, como um coral, fez a sua parte para sensibilizar o artilheiro da noite desta quarta-feira a permanecer em General Severiano. Com dois gols, o atacante comandou a vitória por 3 a 0 sobre o Brusque, no Nilton Santos. Marco Antônio ainda ampliou no fim. Cada vez mais consolidado no G-4, o Glorioso, vice-líder da Série B, com 55 pontos, segue na disputa do título e mais perto de confirmar a volta à elite em 2022.

Melhor mandante da competição, o Alvinegro mostrou em campo por qual motivo lidera do returno. No primeiro tempo, chegou a balançar a rede três vezes. Após a frustração pelos gols anulados de Diego Gonçalves e Rafael Navarro, em posição de impedimento, o próprio camisa 99 abriu o placar, aos 43. No entanto, o veredicto para validar o 11º gol de Navarro coube ao VAR.

Acelerado, o Botafogo poderia ter terminado o primeiro tempo com uma vantagem consolidada, mas é verdade que sofreu sustos, como na cabeçada de Jhon Cley, que parou na ótima defesa de Diego Loureiro. Do outro lado, Ruan Carneiro também mostrou serviço nas finalizações de Pedro Castro e Chay.

Com Jonathan Silva, em recuperação física, Enderson Moreira surpreendeu com a escalação de Hugo, que aproveitou a chance na lateral esquerda. Recuperado de fratura na clavícula, foi boa opção ofensiva na dobradinha com Chay. Aniversariante da semana, o meia-atacante voltou a mostrar um bom futebol com a bênção do ídolo Neymar, que gravou um vídeo para parabenizá-lo.

E as chances de aumentar a vantagem se multiplicaram na volta do intervalo. Só Diego Gonçalves teve duas chances claras. Aos 29 minutos, Navarro converteu o pênalti sofrido por Warley aos gritos de 'Fica, Navarro'. Com contrato até dezembro, o atacante tem proposta do Internacional e de outros dois clubes da Série A, além de sondagens do exterior. O martelo sobre a possível renovação ainda não foi batido.

E se enganou quem imaginou que o Alvinegro tiraria o pé do acelerador no Niltão. O Brusque tentou esboçar uma reação, mas o gol de Claudinho, impedido, foi anulado. Na sequência, Pedro Castro carimbou a trave do adversário. As mexidas de Enderson Moreira surtiram efeito. Ronald, que entrou no lugar de Diego Gonçalves, parou na defesa de Ruan Cordeiro, que nada pôde fazer para evitar o caprichado chute cruzado de Marco Antônio, que entrou na vaga de Warley.

BOTAFOGO X BRUSQUE

Local: Nilton Santos

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Gols: - 1º tempo - Rafael Navarro (43 minutos). 2º tempo - Rafael Navarro (43 minutos) e Marco Antônio (47 minutos)

Cartões amarelos: Carlinhos; Rodolfo Potiguar e Fillipe Souto.

Cartões vermelhos: -

Renda e público: -



Botafogo: Diego Loureiro, Daniel Borges, Carli, Kanu e Hugo (Carlinhos); Barreto, Pedro Castro e Chay (Matheus Frizzo); Warley, Warley (Marco Antônio), Diego Gonçalves (Ronald) e Rafael Navarro (Rafael Moura). Técnico: Enderson Moreira.



Brusque: Ruan Carneiro, Toty, Claudinho, Luizão e Airton; Rodolfo Potiguar (Fillipe Souto), Evandro, Jhon Cley (Foguinho), Thiago Alagoano (Bruno Alves) e Garcez (Hugo Borges); Edu (Tony). Técnico: Waguinho Dias.