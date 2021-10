Botafogo venceu mais uma na Série B - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 21/10/2021 09:30

Rio - Após a vitória por 3 a 0 sobre o Brusque, o Botafogo ficou ainda mais próximo do retorno à Série A. De acordo com informações do portal "Infobola", o Glorioso, que ocupa a segunda colocação na tabela da Segundona, chegou a 91% de chances matemáticas de conseguir o acesso.

Na frente do clube carioca está apenas o líder Coritiba. O Coxa tem 97% de chances de voltar à elite do futebol brasileiro. O clube paranaense lidera a Série B com 57 pontos e o Glorioso tem 55. Em terceiro lugar, o Goiás aparece com 67% e o Avaí fecha o G-4 com 60%.

Em quinto lugar, o CRB tem 34%, enquanto o Vasco aparece logo depois com 17%. Guarani, CSA, ambos com 14% e Náutico com 6%, fecham a lista dos clubes que ainda têm chances de subir para a Primeira Divisão.