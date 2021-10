Alvinegro bateu o Brusque pelo placar de 3 a 0 - ESTADÃO CONTEÚDO

Alvinegro bateu o Brusque pelo placar de 3 a 0ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 21/10/2021 13:03

Rio - Nem tudo é um mar de rosas no Botafogo. Apesar da goleada sobre o Brusque pela Série B do Brasileirão, os jogadores resolveram adotar uma lei do silêncio por conta de salários atrasados. Portanto, atletas não farão entrevistas coletivas ou exclusivas com a imprensa até que a situação seja resolvida.

O clube deve três meses de direitos de imagem para o elenco. Vale lembrar que nem todos os jogadores recebem este valor - a maioria do plantel, inclusive, tem os vencimentos formados apenas por CLT. Mesmo assim, todos se uniram pela causa.



No que diz respeito a CLT, o Botafogo tem, por parceria com o Sindeclubes, uma garantia de pagamento de R$ 71 mil por jogador no que diz respeito a salários. Os atletas que recebem acima dessa quantia, contudo, não estão com todos os valores em dia - são as cifras "da sobra" em aberto.



A decisão foi tomada na madrugada de quarta-feira para esta quinta-feira, após a vitória sobre o Brusque. A notícia foi divulgada primeiramente pelo "GE". Ao veículo, os jogadores divulgaram uma carta sobre o protesto.