Momento em que torcedor é flagrado urinando em copo - Reprodução

Momento em que torcedor é flagrado urinando em copoReprodução

Publicado 22/10/2021 15:40 | Atualizado 22/10/2021 15:42

Rio - Uma cena lamentável foi flagrada na vitória do Botafogo por 3 x 0 sobre o Brusque. No vídeo, um torcedor do alvinegro é visto tirando a genitália da bermuda e urinando em um copo durante a partida, logo depois, ele arremessa o objeto na própria torcida.

Em pouco tempo as imagens viralizaram nas redes sociais e o torcedor foi identificado. O homem que aparece no vídeo faz parte da torcida organizada alvinegra conhecida como "Fogoró". A organização informou que já tomou conhecimento do ocorrido e está trabalhando para tomar as medidas cabíveis.

“A Fogoró comunica que está ciente do ato praticado por um dos seus integrantes no jogo do dia 20, contra o Brusque, e que já identificou o mesmo. Repudiamos veementemente a atitude e realizaremos uma reunião extraordinária para tomar as medidas cabíveis previstas no nosso estatuto”, escreveu a organizada.