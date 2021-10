Matheus Nascimento, atacante do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 21/10/2021 15:27

Rio - Estrela das categorias de base do Botafogo e centroavante da Seleção Brasileira Sub-17, o jovem Matheus Nascimento entrou na mira do Feyenoord, da Holanda. De acordo com o portal "Feyenoord Transfermarkt", especializado na cobertura do clube holandês, mais times da Europa concorrem pela promessa Alvinegra.

A informação foi repercutida por outros portais da Holanda. De acordo com o Feyenoord Transfermarkt, o clube tem interesse no atacante, mas Matheus Nascimento chegaria com um valor considerado alto para os padrões do quinto colocado da Eredivisie.

Ainda de acordo com o portal, há uma competição acirrada envolvendo clubes alemães, ingleses e italianos pela contratação do jovem atacante do Botafogo. O momento financeiro do Feyenoord não é dos melhores, e os valores altos, junto a grande concorrência, podem dificultar para o time holandês.

Matheus Nascimento tem contrato até junho de 2023 e multa rescisória de € 50 milhões (R$ 328 milhões na cotação atual) para clubes do exterior. O Botafogo detém 60% dos direitos econômicos do atleta e recusou, em maio, uma proposta vinda de Portugal no valor de € 23 milhões (R$ 149 milhões na época).