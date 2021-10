Rafael Navarro - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Rafael NavarroFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/10/2021 11:17

Rio - Na última sexta-feira, o jornal espanhol "AS" exaltou o desempenho do atacante Rafael Navarro, do Botafogo. Além disso, destacou que é um “jovem goleador que tem sido a esperança" do Glorioso. O jogador é artilheiro na temporada com 13 gols, 12 marcados pelo Brasileirão Série B.

Além disso, a publicação assinada pelo jornalista Juan Lopesino, destaca o atleta com um "bom faro de gol e grande presença de área". O diário espanhol continua com a análise afirmando que Navarro conta com a "parte física" como uma de suas principais características, além de possuir "corrida poderosa", sendo o "motor da equipe".

Anteriormente, o atacante já foi especulado pelo clube espanhol Valladolid, Hellas Verona, da Itália, os estadunidenses Miami FC e Minnesota United, além dos mexicanos Querétaro, Toluca e o Anderlecth, da Bélgica.

O jogador possui contrato com o Botafogo até o fim do ano, mas não chegou ainda a um acordo com a diretoria alvinegra para renovar o contrato. O planejamento do Glorioso é de que a possível conquista do Brasileirão Série B, seja um aliado para convencer o empresário do jogador a ficar no clube carioca.