Botafogo de Chay tem nova chance de assumir a ponta da Série B Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 25/10/2021 13:24

Após deixar de assumir a liderança da Série B há duas rodadas, quando empatou em 0 a 0 com o Cruzeiro, o Botafogo terá nova chance nesta terça-feira. Mas, assim como da outra vez, a missão não será das mais fáceis. Em confronto direto, o Glorioso enfrenta fora de casa o Goiás, quarto colocado, às 21h30.

Além de precisar vencer um confronto direto pelo G-4, o Botafogo também terá de torcer por uma derrota do Coritiba, que também joga fora de casa contra o CRB, quinto colocado, às 19h. Como o líder tem mais vitórias que o Glorioso (9 contra 7), um empate não será suficiente.



Com 92% de chances de subir, segundo o site 'Infobola', o Botafogo pode se aproximar ainda mais da Série A com a vitória, já que faltarão cinco jogos e ampliará a vantagem para o quarto colocado. Entretanto, a rodada também pode ser traiçoeira se for derrotado.



Em caso de triunfo do Goiás, o adversário ficará com os mesmos 55 pontos que o Botafogo, mas não ultrapassará pelos critérios de desempate. E se o CRB vencer o Coritiba, a distância para o quinto ficará em apenas dois pontos.



Por isso, a 32ª rodada pode garantir a tranquilidade ao alvinegros nesta reta final ou manter o alerta ligado, dependendo dos resultados.