Presidente Durcesio MelloVitor Silva/Botafogo

Publicado 25/10/2021 15:33

Rio - Assim como antecipou o presidente Durcesio Mello no último fim de semana, o Botafogo conseguiu a liberação de R$ 440.841,67 para quitar com os atletas os direitos de imagem referentes ao mês de julho. Agora, com o novo pagamento, o Alvinegro deve dois meses aos atletas, que iniciaram protesto adotando "lei do silêncio" enquanto o problema financeiro não for resolvido. A informação é do site "GE".

A operação pelo desbloqueio foi realizada pelo Sindeclubes (Sindicato dos Empregados em Clubes do Estado do Rio) em ação no Tribunal Regional do Trabalho. O juiz Pedro Figueiredo Waib foi o encarregado, e teve sua decisão publicada na manhã desta segunda-feira (25).

"Tendo em vista as manifestações das partes defiro a expedição de alvará referente ao direito de imagem de julho no valor de R$ 440.841,67, a ser liberado mediante alvará eletrônico da CEF (SIF). Após, aguarde-se a informação sobre a folha de outubro", informou o documento.

O Botafogo vem vivendo momentos difíceis no fim da temporada para manter seus vencimentos em dia. Com acordo na Justiça para manter me dia os salários de jogadores e colaboradores que recebem até 60 salários mínimos, parte da quantia ficou faltando e o Alvinegro vem acumulando essas dívidas nos últimos meses.

Tal acordo tem validade até o até dezembro desse ano. Além desta situação, o clube também tem impostos e encargos atrasados, como o recolhimento do FGTS dos jogadores.