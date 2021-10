Estádio Hailé Pinheiro, o "Serrinha" - Reprodução/Twitter

Publicado 25/10/2021 15:12

Goiânia - O Goiás solicitou ao prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, que reconsidere a decisão sobre a liberação de torcida visitante em partidas realizadas na cidade. Nesta terça-feira (26), às 21h30, na Serrinha, o Esmeraldino recebe o Botafogo para um dos jogos mais importantes da 32ª rodada da Série B. A informação é do jornal "O Popular", de Goiás.

A liberação para jogos com a presença de torcida visitante em meio à pandemia da Covid-19 foi publicada em nota na última sexta-feira (22), através da Secretaria Municipal de Saúde.

Se baseando em artigos do estatuto do torcedor sobre venda de ingressos, a diretoria do Goiás ainda salientou que o Botafogo não fez solicitação de reserva de ingressos para o duelo desta terça-feira, na Serrinha. Além disso, consultando auditores do STJD e a Polícia Militar de Goiás, foi informado que não é possível remanejar a escala de funcionários para garantir a segurança de um jogo com torcedores visitantes.

Em contrapartida, nesta segunda-feira, o Atlético-GO, rival do Esmeraldino, recebe o Grêmio e disponibilizará o setor de visitante com a proporção permitida da carga de ingressos. om capacidade liberada para 40% do estádio, 4.835 ingressos foram colocados à venda. Desta carga, 10% (483) é destinada à torcida tricolor.

Tal situação irritou torcedores Alvinegros residentes de Goiânia, que é considerado um grande reduto fora do Rio de Janeiro. A enorme presença de torcedores do Botafogo em partidas realizadas no Serra Dourada nos últimos anos mostra como havia possibilidade de uma divisão das arquibancadas da Serrinha. No entanto, a diretoria do Goiás, tentando evitar uma invasão de Alvinegros, colocou altos preços de ingressos para torcedores sem a camisa do clube local.

Goiás e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira, Às 21h30, em duelo decisivo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.