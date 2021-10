Estádio Hailé Pinheiro, o "Serrinha" - Reprodução/Twitter

Estádio Hailé Pinheiro, o "Serrinha"

Publicado 26/10/2021 12:59

Goiânia - Após tentativa da diretoria, o Botafogo realmente não terá um espaço disponível para sua torcida no "Serrinha", nesta terça-feira, no duelo contra o Goiás. A diretoria Alvinegra tentou dialogar com os dirigentes do Esmeraldino, mas não obteve êxito, já que o clube mandante alega uma questão de logística.

De acordo com o "Lance", o Goiás alegou que sua casa na Série B está passando por obras e não tem setor específico para a torcida visitante. Além disso, a diretoria diz que o Botafogo não solicitou carga de ingressos até quinta-feira, prazo previsto inicialmente para iniciar o planejamento do confronto.

Mesmo com a liberação da CBF e autorização por parte da Prefeitura de Goiânia, o Esmeraldino se movimentou para impedir a presença de Alvinegros na noite desta terça-feira (26). O esquema de policiamento e segurança interna será reforçado para retirar quaisquer torcedores do Botafogo de dentro do estádio.

A diretoria do clube carioca entrou em contato na segunda-feira, véspera do confronto, mas o clube mandante alegou questões de logísticas e não fez alterações na venda de ingressos para a partida. No esquema, torcedores com a camisa do Goiás pagam um valor bem abaixo do que o proposto para quem chegar sem o manto do clube ou da principal torcida uniformizada do time mandante.