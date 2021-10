Durcesio Mello - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Durcesio MelloFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 26/10/2021 17:48

O Botafogo se manifestou sobre o veto do Goiás à torcida visitante na partida desta terça-feira que acontece entre as equipes no estádio da Serrinha, às 21h30 (de Brasília), pela 32ª rodada da Série B. Em nota oficial, o Alvinegro classificou a atitude do Esmeraldino e garantiu que levará o caso para os órgãos competentes.



LEIA A NOTA DO CLUBE



O Botafogo manifesta o seu profundo inconformismo com o desrespeito aos seus torcedores, ao regulamento e ao próprio Campeonato Brasileiro com a ausência de setor visitante na partida desta terça-feira, em Goiânia. Além da inflexibilidade e desserviço no tratamento aos alvinegros, o que é inaceitável.



Cabe uma reflexão sobre equilíbrio esportivo, princípios e isonomia, pilares básicos quando se trata de uma competição.



Como rege o princípio da cordialidade, o Botafogo procurou o Goiás, mas sem solução. O Clube vai levar o caso para os órgãos competentes.

ENTENDA O CASO



O Goiás não liberou uma carga de ingressos para a torcida visitante na Serrinha. Ou seja, na teoria apenas torcedores do Esmeraldino estarão nas arquibancadas. Vale lembrar que a CBF liberou a presença de pessoas da equipe de fora na última terça-feira.



O Goiás alega dois itens para não ter público: o primeiro é o fato de o Estádio da Serrinha, que está passando por obras, não ter uma ala específica para visitantes. A outra é que, de acordo com o Esmeraldino, o Botafogo não pediu a carga de ingressos para a torcida até quinta-feira, data a qual a logística do duelo começou a ser feita.



Diante da divulgação da compra de ingressos sem a parte visitante, o Botafogo entrou em contato com a diretoria do Goiás no fim da manhã desta segunda-feira em busca de diálogo, querendo uma carga de bilhetes para os botafoguenses. A diretoria do Esmeraldino alegou a parte de logística envolvendo a Serrinha para manter tudo da forma como estava antes.