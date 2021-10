René Simões critica arbitragem de partida do Botafogo e afirma: 'O que o Goiás bateu foi uma festa' - Foto: Reprodução/Premiere

René Simões critica arbitragem de partida do Botafogo e afirma: 'O que o Goiás bateu foi uma festa' Foto: Reprodução/Premiere

Publicado 27/10/2021 19:38

Rio - O comentarista René Simões, durante o programa "Os Donos da Bola", da Band, nesta quarta-feira (27), criticou a arbitragem da partida do Botafogo contra o Goiás, na última terça, na Serrinha, pelo Brasileirão Série B. Na ocasião, o ex-técnico do Glorioso afirmou que dois jogadores do Verdão da Serra deveriam ter sido expulsos.

"Que pancadaria. A falta que o Chay sofreu é inadmissível o jogador (Caio Vinícius) não ter recebido cartão vermelho. Depois teve outro carrinho no lado esquerdo do Goiás (de Hugo), em cima do Marco Antônio, um absurdo também. O que bateu o Goiás foi uma festa. O Daronco não fez nada, cartãozinho amarelo, fala um pouco, tem que botar para fora", disse o comentarista René Simões, no Os Donos da Bola.



Na próxima quarta-feira (3), o Botafogo enfrenta o Confiança, às 19h, no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileirão Série B. Na tabela do torneio, o Glorioso ocupa a segunda colocação e soma 56 pontos, dois a menos que o líder, Coritiba, com 58.