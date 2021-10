Chay desabafou e criticou a dura entrada de Caio Vinícius que o fez deixar o jogo contra a Goiás de maca e às lágrimas - Reprodução

Chay desabafou e criticou a dura entrada de Caio Vinícius que o fez deixar o jogo contra a Goiás de maca e às lágrimasReprodução

Publicado 27/10/2021 14:39

Rio - A preocupante imagem de Chay deixando o gramado do Estádio da Serrinha, em Goiânia, de maca e às lagrimas não sai da cabeça do indignado torcedor do Botafogo. No dia seguinte ao empate de 1 a 1 com o Goiás, resultado que foi insuficiente para o Glorioso assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, o apoiador publicou nas redes sociais a foto do tornozelo direito inchado. Chateado, o camisa 14 desabafou e condenou a dura entrada que recebeu de Caio Vinícius.



"Não ia nem me pronunciar sobre isso. Mas é falta de respeito com qualquer atleta que sofre uma falta daquele jeito não ver o atleta que o agrediu ser punido no mínimo com um cartão vermelho", disse Chay.

Destaque do Botafogo, Chay, autor da assistência para o gol de Carli, em Goiânia, já iniciou o tratamento intensivo e será submetido a exames complementares para avaliar a gravidade da contusão. O apoiador deixou o jogo aos 18 minutos do segundo tempo após a tentativa de carrinho de Caio Vinícius, que caiu sobre o tornozelo do camisa 14.

Como o Alvinegro só volta a campo na próxima quarta-feira, dia 3 de novembro, para enfrentar o Confiança, às 19h, no Nilton Santos, pela 33ª rodada, o torcedor tem esperança na recuperação do apoiador. Vice-líder da Série B, com 56 pontos, está 'virtualmente' garantindo na Série A de 2022, com 93% de acesso, de acordo com o site 'Infobola'.