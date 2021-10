Joel Carli, de cabeça, fez o gol que deu o empate ao Botafogo - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 27/10/2021 13:08

Rio - Vice-presidente geral do Botafogo, Vinicius Assumpção foi às redes sociais para defender a equipe comandada por Enderson Moreira, que é alvo de críticas por conta das más atuações jogando fora de casa pelo Brasileirão Série B.

Nesta terça-feira (26), o Botafogo empatou em 1 a 1 contra o Goiás no "Serrinha", casa do Esmaraldino. Apesar de ser o melhor mandante da competição, o Alvinegro tem apenas a 12ª melhor campanha longe do Rio de Janeiro. São somente três vitórias em 16 partidas disputadas fora de casa.

"Vejo na imprensa críticas à postura do time fora dos seus domínios. Não concordo! O Botafogo de Enderson Moreira, é uma equipe cirúrgica, inteligente, que conhece suas virtudes e debilidades. Sabe o que quer no campeonato! Título? Só após conquistar matematicamente o acesso", disse Vinicius Assunção em sua conta no Twitter.

O empate na última rodada manteve o Botafogo na vice-liderança da Série B, com 56 pontos conquistados, dois a menos que o líder Coritiba, mas cinco a mais em relação ao CRB, primeira equipe fora do G4. Na próxima rodada, o Alvinegro irá receber o Confiança, no Estádio Nilton Santos, e uma vitória aproxima a equipe de Enderson Moreira da Série A de 2022.