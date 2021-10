Chay saiu do jogo machucado - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 27/10/2021 10:17

Rio - O Botafogo lutou e conseguiu sair com um importante ponto na partida contra o Goiás, na Serrinha. Entretanto, viu um dos seus principais jogadores sair de campo chorando após dura entrada de um atleta esmeraldino. Enderson Moreira, treinador do alvinegro, revelou que Chay saiu do campo sentindo muitas dores, mas será reavaliado pelo departamento médico do clube.

"É difícil falarmos nessas primeiras horas. Ele saiu com muitas dores, realmente, mas estava um pouco melhor no vestiário no quesito dor. Ele já foi examinado e medicado. Agora é só o tempo. Esperar para ver o que aconteceu, se houve algum dano ou só a pancada. Nosso departamento médico vai aguardar um pouquinho para poder informar com a maior precisão", afirmou Enderson.

Na coletiva após a partida, o técnico também comentou sobre a queda de rendimento do time quando joga fora de casa. Para ele, isso não existe, mas reconheceu que atuação do Botafogo foi abaixo do esperado mesmo com uma partida difícil contra um adversário direto na luta pelo acesso.

"Cada jogo tem a sua história. Jogar aqui dentro contra o Goiás sempre foi difícil, em qualquer situação. Se fizer um levantamento, historicamente, o Goiás é muito difícil de ser batido aqui em seus domínios. Um jogo difícil, acho que nosso primeiro tempo não foi bom. Mas também temos que entender que, às vezes, as coisas não funcionam. Os atletas tecnicamente não conseguiram fazer um jogo qualificado. Sofremos um gol muito cedo, isso traz muita instabilidade. Conseguimos empatar rapidamente. Foi importante, pois poderíamos ter mais problemas ainda", disse o treinador, antes de completar:

"Acho que nos últimos 30 minutos fizemos o jogo que era para ter sido feito. Conseguimos encaixar melhor, criar situações, sofrer faltas, ter posições no jogo aéreo e bola parada. Claro que viemos para cá para fazer um grande jogo, mas, às vezes, as coisas não fluem. Faz parte do futebol. Importante é levar um ponto para casa em um confronto direto. Se o resultado não é tão bom para nós, pior ainda para o Goiás, que jogou nos seus domínios e está atrás na pontuação. Não estamos satisfeitos, mas temos que entender que as coisas não funcionam tão bem. Não é porque empatou que está tudo errado, também não é porque ganhou que está tudo certo", concluiu.

Com o empate, o Botafogo se mantém em segundo lugar, com 56 pontos, dois a menos que o líder Coritiba. A próxima partida está marcada para a próxima quarta-feira, contra o Confiança. O jogo, que será realizado às 19h no Nilton Santos, é válido pela 33ª rodada da Série B.