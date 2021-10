Chay. Botafogo X Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro Série B no Estadio Nilton Santos. 10 de Julho de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.. - Vitor Silva/Botafogo.

Chay. Botafogo X Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro Série B no Estadio Nilton Santos. 10 de Julho de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra..Vitor Silva/Botafogo.

Publicado 27/10/2021 16:57

Rio - O jornalista Marcos Luca Valentim, afirmou no programa "Redação SporTV", que sem a presença do meia-atacante Chay, o Botafogo pode perder a chance de conquistar o Brasileirão Série B. Na última terça, o jogador saiu machucado durante o empate por 1 a 1 com o Goiás, na Serrinha.

"Realmente ele foi caçado em campo, foi o jogador mais insinuante em um jogo supertruncado. Chay era o melhor em campo, como costuma ser no Botafogo, tentava algo diferente, arrancadas, chutes a gol, essas lesões nos dois tornozelos preocupam. A entrada foi criminosa", disse o jornalista Marcos Luca Valentim.

"Não se sabe qual o grau, se é lesão ou algo pontual, mas é o principal jogador do Botafogo. Não acredito que sem ele vá deixar de subir, não deve perturbar o Botafogo, mas é um grande desfalque. Vem de pegada muito boa por causa do Chay, a torcida está em êxtase e criando memes. Para ser campeão, precisa ter o Chay jogando até o final da temporada", concluiu.