Kanu, zagueiro do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 28/10/2021 14:45

Rio - O zagueiro Kanu, do Botafogo, foi absolvido pelo STJD em julgamento realizado nesta quinta-feira (28) por conta da expulsão no jogo contra o Vitória, no dia 29 de setembro, pela Série B. A informação é da Rádio Tupi.

Kanu foi denunciado com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (jogada violenta), que pode suspender o atleta de um a seis jogos.

Após a absolvição pelo STJD, Kanu está liberado para o duelo da próxima quarta-feira diante do Confiança, às 19h, no Estádio Nilton Santos, pela 33ª rodada da Série B.