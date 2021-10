"A Camisa do Anjo Torto" é uma homenagem do Botafogo a Garrincha - Divulgação/Botafogo

Publicado 28/10/2021 16:06

Se estivesse vivo, Garrincha completaria 88 anos nesta quinta-feira, 28 de outubro de 2021. E para homenagear seu maior ídolo, o Botafogo lançou uma camisa especial, com as tradicionais listras em preto e branco tortas na parte de baixo.

Essa é uma referência a uma das principais características de Garrincha e que garantiu o apelido de 'Anjo das pernas tortas". Apesar da homenagem, a camisa não será posta à venda.



Foi produzida apenas uma peça, chamada de "A Camisa do Anjo Torto" e que será exposta no Museu do Maracanã a partir de novembro. Essa é a primeira vez na história que uma camisa do Botafogo não terá listras retas.



"Garrincha é um patrimônio botafoguense e toda homenagem feita a ele é pouco, mas a ideia de entortar as listras da camisa tal qual suas pernas, é como se todo clube estivesse fazendo uma reverência a ele. Mané é o maior e um jogador único merece uma camisa única, ele que está eternizado em nossos corações, agora está eternizado nessa camisa.", afirmou o diretor de negócios do Botafogo, Lênin Franco ao site oficial do clube.