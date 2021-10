Tite - AFP

TiteAFP

Publicado 29/10/2021 15:04

Rio - Durante a entrevista coletiva após a convocação da seleção brasileira, o treinador Tite falou como está à procura de um meia que possa ser um "ritmista" para a equipe. Entre os nomes citados pelo técnico, um dele chamou mais a atenção: Chay, meia do Botafogo. Vale ressaltar que o jogador do alvinegro sofreu uma lesão e não tem data para voltar.

"O meio-campista se envolve com uma série de características, algumas mais da zona 14, terminal do campo, ofensiva, no meia ponta-de-lança, no meia de infiltração, outros em zona intermediária atrasada, segundo volante, articulador. A gente procura nessas diferentes composições ter jogadores que possam estabelecer e dar esse ritmo. Em termos ofensivos Neymar verticaliza, Firmino tem articulação e chegada na frente, Paquetá te dá nessa zona mais ofensiva, Coutinho te dá, Claudinho te dá, Veiga te dá, Everton Ribeiro, Chay, do Botafogo, dá. Num plano mais atrasado, Gerson dá", afirmou o treinador, antes de completar:

"E você vai dando oportunidades para atleta se mostrar, nao é colocar e tirar, isso não formata. Não estabeleço críticas ou restrições, tem que ser esse ou aquele, é um tempo para ter real análise, o que requer mais tempo e oportunidade, inclusive de errar. Tenha liberdade de errar, senão fica oprimido. Vai jogar, cara. Ter Arthur, Gerson, Fred, nesse último jogo com liberdade criatividade maior, Bruno Guimarães, Fabinho, Edenílson", finalizou Tite.

Veja o vídeo da entrevista do treinador: O momento em que Tite citou Chay como um dos melhores meias do país.



EU VI MUITO O CHAY! pic.twitter.com/gWkXD0Yvpd — Central Botafogo (@CentralBotafogo) October 29, 2021