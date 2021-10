Chay - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/10/2021 13:38

Rio - Desfalque sentido para o Botafogo. O clube divulgou, via assessoria de imprensa, na tarde desta sexta-feira que Chay sofreu uma lesão parcial dos ligamentos do tornozelo direito após a realização de um exame de imagem realizado na reapresentação da equipe.

O camisa 14 sofreu a lesão no empate em 1 a 1 com o Goiás, na última terça-feira. No segundo tempo, sofreu um carrinho de Caio Vinícius e prendeu o tornozelo no gramado da Serrinha. O meio-campista foi substituído chorando e saiu do campo sendo carregado por Rafael Navarro.

O meia já iniciou tratamento e será reavaliado diariamente pelo Departamento Médico do Alvinegro. É certo, contudo, que ele não joga contra o Confiança, na próxima quarta-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Chay tem oito gols e seis assistências na Série B e é um dos destaques do Botafogo na campanha.