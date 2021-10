Eduardo Barroca não fez bom trabalho pelo Botafogo em 2020 - Vítor Silva/Botafogo

Eduardo Barroca não fez bom trabalho pelo Botafogo em 2020Vítor Silva/Botafogo

Publicado 30/10/2021 10:32

Rio - No mundo do futebol é comum os treinadores se surpreenderem com jogadores. E foi assim com Eduardo Barroca, ex-treinador do Botafogo. Em entrevista ao Data ESPN, o técnico - hoje sem clube -, revelou que qual foi o jogador que mais o surpreendeu na sua chegada ao Alvinegro.

“Eu tenho uma história legal. Eu trabalhava nas categorias de base do Botafogo e o Joel Carli, que hoje é capitão do Botafogo… Essa história é muito legal, acho que nunca falei ela publicamente. Eu olhava o Joel Carli jogando e, no meu íntimo, falava: ‘Se eu for treinador desse cara um dia, ele nunca vai jogar comigo. Eu não gosto desse cara jogando, acho que tem dificuldades’. Eu assumo o Botafogo, em 2019, antes do Campeonato Brasileiro, e tive duas semanas antes do primeiro jogo, contra o São Paulo”, afirmou Barroca.

“Dentro desse processo de duas semanas, eu reuni os jogadores e falei que ia dar condição de igualdade para todo mundo competir. Nesses 14 dias, pude ver que me enganei feio com ele. Me enganei feio com a leitura externa que eu tinha, me enganei feio porque eu não tive, de fora, a capacidade de entender o quanto ele era importante como jogador, influenciando positivamente os demais, o quanto conseguia resolver os problemas – ora com leitura, ora com experiência, ora com bom posicionamento, ora com comunicação “, seguiu Barroca, que lembrou que o zagueiro ainda se tornou o capitão do time com ele.

“O tempo passou, ele, além de jogar comigo, foi meu capitão o tempo todo e é um dos caras que eu mais respeito no futebol brasileiro com relação à liderança, caráter, e já tive a oportunidade de falar isso frontalmente para ele. Botei ele na minha frente e falei que, antes de eu ser treinador, imaginava que ele nunca jogaria comigo e que quebrei a cara, queimei minha língua. Hoje, é um cara que eu respeito demais. Adoro como jogador, como pessoa e desportista”, completou.