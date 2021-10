Joel Carli, de cabeça, fez o gol que deu o empate ao Botafogo contra o Goiás na 32ª rodada - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 31/10/2021 10:54

Rio - Faltam seis jogos para o fim do Brasileirão Série B, e o Botafogo vai se aproximando do seu grande objetivo da temporada. Na segunda posição, o Alvinegro tem 56 pontos, dois atrás do líder Coritiba. Ao término da 32ª rodada, estudos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em seu departamento de matemática, apontam o Glorioso com 96% de chances de acesso, e 38,7% de ser campeão.

Na próxima quarta-feira (3), o Botafogo volta a campo para enfrentar o Confiança, às 19h, no Estádio Nilton Santos. A equipe sergipana vinha crescendo na reta final da Série B, mas perdeu em casa para o Londrina neste fim de semana. O Alvinegro é favorito, já que o adversário ocupa apenas a 19ª colocação e briga contra o descenso à Série C.

Após a partida contra o time do Sergipe, a equipe comandada por Enderson Moreira (que estreou pelo Botafogo justamente contra o Confiança), terá os seguintes jogos: Vasco (fora); Ponte Preta (fora); Operário-PR (casa); Brasil-RS (fora) e Guarani (casa).