Publicado 03/11/2021 11:25

Rio - Vivendo boa fase junto com o Botafogo, o zagueiro Kanu vai completar 100 jogos pelo Alvinegro nesta quarta-feira, diante do Confiança. Há oito anos no clube, o defensor, que é cria da base, comemorou a marca em entrevista ao “Boletim Alvinegro” da Botafogo TV.

"Estou realizando um sonho, algo que há anos atrás eu não esperava. É uma marca muito boa para mim, só tenho a agradecer a esse clube por tudo que me proporciona e que me proporcionou. Estou muito feliz, me sinto realizado. É um clube que eu esperava dar tudo, no início não foi tão bom, mas agora vemos colhendo os frutos de um bom trabalho plantado, agora é dar sequência em busca do nosso principal objetivo no ano", disse Kanu.

Aos 24 anos, Kanu foi um dos poucos jogadores que ficaram no time depois do rebaixamento no ano passado. Além disso, o zagueiro foi um dos únicos a se salvar das críticas por parte da torcida. Com muita identificação com o clube, o defensor abriu o jogo sobre fazer o Botafogo retornar a Série A e ainda cumprir a promessa que havia feito no fim da última temporada.

"O Botafogo na minha vida é tudo, me proporcionou a dar alegria à minha família e a ter algumas coisas hoje que jamais imaginaria ter. A razão às vezes fica afetada por conta desse emocional que está dentro do clube. Esse clube é maravilhoso e tudo que eu puder fazer para que ele volte a sorrir vou fazer. Prometi no início do ano que esse clube voltaria a sorrir, hoje vejo a torcida mais feliz, vamos crescendo humildemente, com muito trabalho para conseguir o nosso objetivo", afirmou.