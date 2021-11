Botafogo venceu mais uma na Série B - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 02/11/2021 13:48

Rio - O retorno do Botafogo para a Série A está cada vez mais próximo. Depois de início complicado, o Glorioso se encontrou no final do primeiro turno e se manteve como o melhor mandante da competição até aqui. Com apenas seis jogos restantes, sendo a maior parte contra times que lutam contra o rebaixamento, as chances de acesso são altas.

Com 13 vitórias em 16 jogos como mandante, o Botafogo tem 98% de chances de subir para a Série A. Segundo os dados do Departamento de Matemática da UFMG, o Alvinegro tem só menos possibilidades de acesso que o Coritiba, líder da competição com dois pontos de diferença do Glorioso.

Voltando ao campo, o Botafogo encara o Confiança, no Estádio Nilton Santos, às 19h. A partida é válida pela 33ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Glorioso está praticamente encaminhado para o acesso, o Azulino vive uma situação oposta e tem 83.8% de chances de rebaixamento para a Série C.