Luiz Fernando comemora gol pelo BotafogoArquivo O Dia

Publicado 03/11/2021 17:35 | Atualizado 03/11/2021 17:42

Rio - Emprestado ao Grêmio até o fim do ano, Luiz Fernando já está de malas prontas para voltar ao Botafogo em 2022. Pouco aproveitado por Vagner Mancini, o atacante não deve ser comprado pelo Tricolor Gaúcho e, com isso, estará de volta a General Severiano na próxima temporada. A informação é do portal 'Gazeta Esportiva'.

Se quiser contar com Luiz Fernando no ano que vem, o Grêmio terá que desembolsar R$ 3,7 milhões por 70% dos direitos econômicos, valor que o clube não está disposto a arcar para um jogador fora dos planos, principalmente se o rebaixamento à Série B for confirmado. O atacante chegou ao Imortal em agosto do ano passado, disputou 51 jogos e marcou apenas três gols.

Caso a volta ao Botafogo se confirme, Luiz Fernando ainda terá um ano de contrato a cumprir pelo Glorioso, já que o vínculo atual termina no fim de 2022. Contratado em 2018 após se destacar pelo Atlético-GO, ele tem 120 partidas pelo Alvinegro e balançou as redes 12 vezes.

O momento mais marcante do jogador pelo clube foi logo em sua primeira temporada, quando fez o gol que garantiu a classificação à final do Campeonato Carioca de 2018 na semifinal contra o Flamengo, com direito a "cheirinho" para provocar o rival na comemoração. Na decisão, o Botafogo bateu o Vasco nos pênaltis e conquistou o título.